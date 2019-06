Palermo-Livorno: attacco terroristico sulla nave passeggeri, ma è un'esercitazione | VIDEO

Hanno ricreato lo scenario di un abbordaggio di una nave passeggeri lungo la rotta di navigazione Palermo-Livorno, nel tratto di costa prospiciente le località di Ostia e Civitavecchia. Esercitazione antiterrorismo dei reparti speciali del Nocs della polizia di Stato e del Gis dell'Arma dei carabinieri.

Le forze dell'ordine hanno svolto un'esercitazione congiunta per testare, insieme, le loro specifiche capacità di reazione in caso di attaccoterroristico. Al test in mare hanno partecipato gli assetti aeronavali del comando operativo aeronavale e del centro aviazione di pomezia e del reparto operativo aeronavale della guardia di finanza e unità navali della guardia costiera specializzate in SAR d’altura.

La simulazione è stata attivata a seguito della segnalazione della presenza, a bordo della nave, di un gruppo di terroristi, con armi automatiche e ordigni esplosivi, che intendevano acquisire il controllo dell imbarcazione e portarla a collisione contro un imprecisato porto italiano presente lungo la sua rotta.