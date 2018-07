Ten a Palazzo D'Aumale: magia, luci e acrobazie accendono la notte di Terrasini | VIDEO

Grandi e piccini incantati dagli acrobati del Circ'Opificio che ieri sera si sono esibiti a Terrasini, all'interno di Palazzo D'Aumale, in occasione di Ten (acronimo di Terrasini Event Night), la manifestazione che per tre giorni accende le serate con eventi, cene di gala e concerti. Un'iniziativa nata da un'idea dello stellato Giuseppe Costa, in collaborazione con il Comune di Terrasini e il Sea Club, per migliorare la qualità dell'offerta turistica e prolungarne la destagionalizzazione. Evento clou quello di questa sera al Sea Club dove saranno coinvolti dieci chef provenienti da tutta Italia nel segno della solidarietà. I proventi della cena saranno devoluti in beneficenza all'associazione Piera Cutino per l'ospedale Cervello. Il sindaco Giosuè Maniaci: "Uno spettacolo di altissimo livello per i terrasinesi e i turisti che abbiamo avuto il piacere di ospitare"