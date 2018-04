Le tartarughe tornano a nidificare in Sicilia, in 519 hanno raggiunto il mare | VIDEO

Dati positivi relativi al 2017, emersi dal progetto nazionale del Wwf, Life Euroturtles, che rientra tra le azioni collettive per il miglioramento dello stato di conservazione della popolazione marina.

Un piccolo grande miracolo della natura. Sono 519 le piccole tartarughe che sono riuscite nello scorso anno a raggiungere il mare siciliano. Le testuggini tornano, così, a nidificare nell'Isola, seppur in numeri modesti ma abbastanza confortanti per poter affermare che le coste siciliane stanno diventando di nuovo ospitali per questi animali. In particolare, nel 2017 sono stati identificati e curati 15 nidi, numeri in crescita rispetto al 2015 e 2016 in cui gli operatori del Wwf avevano identificato sette nidi per anno.

L'iniziativa è stata presentata oggi all'Arsenale della Marina Regia. Oltre ai nidi, sono stati individuate undici tracce senza nidificazione, nove in più rispetto agli anni precedenti. Il progetto Euroturtles ha tra i suoi obiettivi principali l’ampliamento delle aree di tutela e la sensibilizzazione delle città costiere. A essere cambiata e migliorata negli ultimi anni sarebbe anche la sensibilità dei cittadini a contatto con questi simpatici animali.