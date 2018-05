Palermo si riempie di ballerini, l'Arsenale Borbonico diventa casa del tango | VIDEO

L'Arsenale della Real Marina si è trasformato in questi giorni in una vera e propria "casa del tango" tra workshop, milonghe e lezioni che portano alle esibizioni che si svolgono sotto l'occhio attento dei giudici internazionali.

Dalle preliminari in corso usciranno i nomi delle coppie che rappresenteranno l'Italia ai Mondiali di Buenos Aires, in estate. All'Arsenale Borbonico, circa 400 persone seguono le esibizioni di chi vorrebbe arrivare in finale e sciamano tra gli stand che offrono il meglio degli accessori legati al mondo del tango. Stasera i grandi scenderanno in pista al Teatro Golden.