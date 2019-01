Boccadifalco, tagliati alberi nel giardino nato dalle ceneri della "storica" discarica | VIDEO

Amara sorpresa in via Ruffo di Calabria dove ieri qualcuno ha segato sei fusti di "Falso pepe". Erano stati piantati nel 2017 in quegli spazi che per oltre 20 anni erano stati occupati da rifiuti e carcasse di ogni tipo