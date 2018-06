Successo per il "Palermo Swing", chiude i battenti il festival piaciuto ai turisti | VIDEO

Pronti a partire, a tornare nelle proprie città, i ballerini di tutto il mondo che hanno invaso il capoluogo per partecipare al “Palermo The Swing Godfathers Festival”. L’evento, che ha preso il via lo scorso 31 maggio, saluta stasera tutti gli appassionati con l’ultima esibizione live, quella degli Swing Daddies, in programma alla birroteca Spillo. Il festival è stato organizzato da Swing and Shot in collaborazione con Palermo IS,Cialoma Eventi e col patrocinio di Confartigianato Turismo e Spettacolo.

Ieri sera, al Real Teatro Santa Cecilia, successo strepitoso dei Jumpin’up. Band siciliana di livello internazionale. Compongono la band, Tony Marino, Giuseppe Montalbano, Peppe Falzone, Andrea Di Fiore, Giuseppe Vasapolli, Carmelo Sacco, Michele Mazzola e Nicola Genualdi. Un ritmo travolgente che ha fatto ballare e impazzire tutti i presenti. Un momento senza precedenti è stato quello in cui ieri sera sul palco del Real Teatro Santa Cecilia, i maestri di tutto il mondo,accompagnati dai Jumpin’up, si sono riservati uno spazio per mostrare a tutti i presenti la loro arte. Grande ammirazione per le performance di Marcus Koch e BärblKaufer, Jb Mino, Daria Chupyrkina, Manuel Micheli e Jenny Thomas. Oggi è anche l’ultimo giorno di lezioni. Tutti a imparare Lindy Hop e Balboa al Real Teatro Santa Cecilia, al Ridotto dello Spasimo e Palazzo Asmundo.