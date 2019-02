"Sulla strage di Capaci attendiamo la verità, lo Stato ce lo deve": l'appello di Tina Montinaro |VIDEO

La verità sulle stragi di Capaci e via D'Amelio del 1992 tarda ad arrivare. Da Agrigento Tina Montinaro torna a chiedere giustizia. La vedova del caposcorta del giudice Falcone Antonio Montinaro chiede giustizia e accanto a lei c'è la teca con quel che resta dell'auto sulla quale viaggiava il marito, diventata simbolo di un'Italia che non si arrende.

"Attendiamo ancora la verità - dice Tina Montinaro - . Parliamo tanto di giustizia, ma per me la giustizia è verità. Questa giustizia non è ancora arrivata, voglio essere fiduciosa perchè io sono lo Stato e l'Italia perbene e quindi quello Stato perbene ce lo deve".

