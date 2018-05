Strage di Capaci, il giorno del ricordo in aula bunker: "Legalità sia materia di studio" | VIDEO

A chiudere la commemorazione i bambini che cantano 'Pensa' di Fabrizio Moro. Trasmessi i filmati di quel tragico 23 maggio. I partecipanti hanno ascoltato le testimonianze dei familiari delle vittime, come Giovanni Montinaro, figlio di Antonio, agente di scorta del giudice Falcone. Per la prima volta in aula il presidente della Camera, Roberto Fico