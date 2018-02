Chiuso ma aperto, Iene all'Hotel Elena: "L'albergo abusivo dell’ex procuratore nazionale antimafia" | VIDEO

La struttura di piazza Giulio Cesare - ufficialmente chiusa da anni - continua a lavorare abusivamente: licenza scaduta e mai rinnovata

Il servizio andato in onda ieri sera "svela" che l'hotel è di proprietà di Giusto Sciacchitano: "Le stanze sono affittate rigorosamente in contanti dalla moglie del giudice, Maria Galasso, senza ricevuta e facendo firmare ai suoi ospiti un contratto non regolare".

Proprio negli scorsi giorni dopo varie segnalazioni i vigili avevano sequestrato la struttura e scoperto che gli interventi di ristrutturazione in corso all'interno del palazzo erano totalmente abusivi.