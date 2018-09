Ronaldo, Icardi e Papa Francesco gongolano: le loro statuette battono quella del Padrino | VIDEO

Il nome dell'artigiano siciliano che le produce è top secret, per sbaragliare la concorrenza. Inutile provare a saperne di più. Sugli scaffali del negozio Maer di Daniele Ippolito, una delle cinquanta imprese cittadine premiate nello scorso giugno con il riconoscimento di Bottega storica e con la Tessera preziosa del mosaico Palermo, gongolano felici i volti di personaggi famosi, realizzati in resina dall'ignoto produttore. "Papa Francesco batte tutti e piace a grandi e piccini", ci racconta il signor Ippolito. Dopo l'arrivo alla Juventus particolarmente a ruba è andato anche il gongolo di Ronaldo. Ma particolarmente vendute anche le statuette del campione nero azzurro Icardi, di Higuain e di Maradona, che spopola sempre tra i napoletani. Nessuna richiesta, invece, per i giocatori del Palermo.

Caricature perfette dipinte a mano, realizzate ormai da diversi anni ma che soprattutto nell'ultimo periodo stanno trovando particolare riscontro tra i turisti. Ronaldo e Papa Francesco hanno la meglio sul classico prototipo del mafioso e sulla statuetta del Padrino, che però continua ad avere un certo fascino sugli stranieri. "Qualche mese fa - ci racconta il proprietario - è venuta una troupe di una tv francese per avere informazioni sul Padrino". E nella Giornata Mondiale del Turismo, dal bancone della sua bottega di corso Vittorio Emanuele, a pochi passi dai Quattro Canti, il signor Ippolito non ha dubbi: "Dovremmo vivere per almeno 10 mesi l'anno di turismo"