Marcia di Radetzky e Can can per accogliere il 2018, successo per il concerto di Capodanno al Politeama | VIDEO

Standing ovation per l'esecuzione dell'Orchestra sinfonica siciliana, diretta dal tedesco Alexander Mayer, che ha segnato l'inizio di Palermo capitale italiana della cultura.

Lo spettacolo, andato in scena ieri pomeriggio, aveva già registrato il tutto esaurito e, venduti i biglietti, la Fondazione aveva deciso di allestire un maxi schermo in piazza Ruggero Settimo per poter seguire il concerto in diretta e con un'acustica fedelissima.

"Onorati di avere 'dato il la' con un magnifico concerto che ha fatto registrare il record di incassi", ha detto il sovrintendente dell'Orchestra sinfonica Giorgio Pace.

Tre i bis richiesti dal pubblico con l'immancabile marcia di Radetzky e il "Can can". Un regalo alla città per il 2018 che segna, tra l'altro, il 60° anniversario della fondazione dell'Orchestra sinfonica siciliana.