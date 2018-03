Violenza sulle donne, nasce sportello legale: "Andare oltre le mimose" | VIDEO

L'iniziativa sarà inaugurata domani in occasione dell'8 marzo e sarà attiva tutti i mercoledì dalle 17 alle 19 nella sede della Fisascat Cisl, in via XX Settembre 67.

Lo sportello nasce grazie a una convenzione siglata con l'avvocato Maria Gabriella Scimè. La data scelta per l'apertura al pubblico non è casuale. "L'abbiamo scelta - spiega Mimma Calabrò, segretario generale Fisascat Cisl Sicilia - per dire che il sindacato sarà presente ogni qualvolta ce ne sarà bisogno. Occorre tenere a mente tutti i giorni le difficoltà che le donne sono costrette ad affrontare. Occorre andare oltre le mimose e i simboli, pur necessari, attivando iniziative concrete. Nessun trattamento di favore, ma parità di diritti e doveri".