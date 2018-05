Braccio di ferro, tiro con l'arco e arrampicata: al Conca D'Oro parte lo Sport Show | VIDEO

Al via la seconda edizione della manifestazione. Per tre giorni, fino a domenica, la struttura di via Lanza di Scalea si trasformerà in un'agorà pubblica dove poter sperimentare discipline conosciute e attività di nicchia. Ad aprire il villaggio i calciatori della Primavera del Palermo, reduci dalla vittoria del campionato e della Supercoppa