A pochi giorni dall'inizio della primavera, sono tantissimi i palermitani e i turisti che hanno conquistato il litorale a caccia della prima tintarella.

Tra teli stesi sulla battigia e costumi da bagno tirati via dai cassetti, c'è chi ne approfitta per il primo bagno dell'anno, chi legge, chi studia e chi gioca a pallone o a bocce. Se i più impavidi sfidano la temperatura dell'acqua ancora fredda, qualcun altro non rinuncia ancora al giubbotto.