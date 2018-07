Il cielo si tinge di verde, bianco e rosso: Palermo col naso all'insù per le Frecce Tricolori | VIDEO

La Pattuglia Acrobatica Nazionale è tornata in città dopo sette anni. In migliaia sul prato del Foro Italico per assistere alle acrobazie aeree. Tutti con cellulari e macchine fotografiche per riprendere l'emozionante volo delle scie colorate e la performance degli elicotteri di guardia di finanza, carabinieri e polizia. Nelle immagini anche l'esibizione vista dal mare, a bordo del battello Mi Amor