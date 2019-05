"Spegni la sigaretta, accendi la vita": alla clinica Candela nasce un centro antifumo | VIDEO

Rose rosse nei posaceneri al posto delle sigarette per dire "non mandare in fumo la tua vita". E' lo slogan usato dalla struttura in occasione della Giornata mondiale senza tabacco promossa dall'Oms e dell'apertura al pubblico del nuovo centro di disintossicazione