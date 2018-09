Ikea "mette piede" a Palermo: il colosso del mobile fai da te trova spazio al Forum | VIDEO

Ikea conquista anche Palermo anche se in formato "ridotto", con uno spazio di 50 metri quadrati in cui i visitatori sono guidati da consulenti esperti nell'acquisto e nella progettazione dei mobili per la casa o l'ufficio. A un mese dall'apertura, il progetto è stato presentato oggi alla stampa all'interno del centro commerciale Forum Palermo. Un format tutto nuovo, che prende il nome di "Progetta&Arreda" e che fino a oggi si trovava solo a Bolzano, Venezia e Arese. Ikea cerca in questo modo di essere più accessibile e vicina a chi abita lontano dai punti vendita tradizionali, sperimentando uno sposalizio tra canale fisico e virtuale.

Dal 20 agosto scorso a oggi sono già stati circa 700 gli ospiti dei nuovi spazi del colosso svedese e 133 i progetti realizzati. L'ambiente della casa che i palermitani prediligono è la stanza da letto, seguita da cucina e salotto. "Siamo felici e orgogliosi - spiega Jing Li, store manager Ikea Catania - di presentare il nuovo Ikea 'Progetta&Arreda'. La trasformazione digitale ci dà l'opportunità di incontrare i nostri consumatori in un nuovo modo, dove la presenza online è complementare al negozio".

Lo stand in legno, che prende vita all'interno degli spazi di via Filippo Pecoraino (lato Mediaworld), si rivolge alle esigenze dei consumatori che richiedono una sempre maggiore attenzione e soprattutto un risparmio di tempo. Ad accogliere i clienti, sei progettisti esperti che hanno maturato la loro esperienza nel grande store catanesee che si alterneranno tutti i giorni, dalle 9 alle 21, negli orari di apertura del centro commerciale. Una volta scelti i prodotti ed effettuato l’ordine, i clienti potranno procedere con l’acquisto attraverso pagamento elettronico e la merce acquistata verrà poi consegnata direttamente a casa o nei punti di ritiro più vicini (in viale Regione Siciliana a Palermo e a Trapani).

Chi sogna, però, l'apertura di un grande centro in città dovrà ancora attendere. Il nuovo spazio non è collegato allo store. "L'apertura non è nell'aria", spiegano i responsabili. Al momento, non resta dunque che "assaggiare" la selezione di prodotti esposti nello stand di Brancaccio e costruire il proprio piccolo mondo Ikea personale e personalizzato.