Gaetti a Palermo: "Creiamo una rete di imprese per aiutare le aziende confiscate" | VIDEO

"Occorre creare una rete di imprese per dare aiuto reciproco alle aziende confiscate, un po' come è stato fatto qui con l'Hotel San Paolo dove una parte di ristrutturazione è stata realizzata grazie alle sinergie con altre aziende in modo da aiutare chi è già sul mercato". Lo ha detto il sottosegretario all'Interno Luigi Gaetti per due giorni in città per una serie di incontri sui beni sottratti alla criminalità organizzata.

In conferenza stampa in Prefettura, l'esponente del governo Conte si è anche espresso in merito al voto sulla piattaforma Rousseau che si è concluso con il 59% di voti contrari al processo al vicepremier Matteo Salvini: "La democrazia è una cosa meravigliosa, 50 mila cittadini italiani hanno espresso il loro parere anche se io preferisco difendermi nei processi"