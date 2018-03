"Se in Fisioterapia vuoi entrare il test devi superare", studenti in sit in davanti allo Steri | VIDEO

Sono scesi in piazza per esprimere il loro dissenso nei confronti dei ricorsi dei diplomati in Massofisioterapia che chiedono di iscriversi direttamente al terzo anno del corso, senza il test di ammissione.

Gli studenti parlano di "strumentalizzazione e interpretazione capziosa della legislazione vigente". Nel giorno della presentazione allo Steri della piattaforma "Studiare Migrando", decine di studenti del corso di laurea in Fisioterapia hanno voluto dire la loro per chiedere "un intervento del rettore nei confronti dei ministeri" per dar vita a "un'azione forte di difesa contro i ricorsi che i massofisioterapisti fanno alla giustizia amministrativa quando non vengono iscritti".

A dare una risposta agli studenti è proprio il rettore, Fabrizio Micari: "I fisioterapisti lamentano sentenze recenti da parte del Tar. Io li ascolterò e riceverò. E' anche vero che se ci sono delle sentenze, queste ultime vanno salvaguardate. Io credo che oggi ci sia un grande bisogno di medici e fisioterapisti e a volte i numeri chiusi sono troppo stringenti".