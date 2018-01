"Basta sfruttare gli animali", sit in di protesta davanti al circo Lidia Togni | VIDEO

La manifestazione in viale dell'Olimpo ha avuto come obiettivo quello di informare all'ingresso i visitatori sul "dietro le quinte" degli spettacoli.

Ad organizzarlo le associazioni Lida, Ugda e "No circo con animali Palermo". "Siamo fermamente convinti - dicono i manifestanti - che la detenzione di animali in spazi angusti, l'estenuante addestramento, la privazione e la prevaricazione su esseri indifesi privati della loro libertà, sia da condannare senza eccezione alcuna, in quanto causa di una sofferenza senza fine, nonché di pessimo esempio per i bambini. Sì ai circhi senza animali, fatti di soli artisti".