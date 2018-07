Sigilli nei locali del Bar Alba in piazza Don Bosco e di Mondello. Ai domiciliari vecchi e nuovi amministratori. L'accusa è di bancarotta fraudolenta e documentale. Il tenente colonnello del gruppo tutela mercato capitali, Gianluca De Filippo ai microfoni di PalermoToday, fa luce sulla vicenda: "Gli indagati avevano costituito, prima delle dichiarazioni di fallimento, delle società ad hoc per far confluire le attività delle precedenti società".