Ex dipendenti Opera Pia ancora a bocca asciutta: "Un padre non abbandona i figli" | VIDEO

A quattro mesi dalla sentenza del tribunale che ordinava il pagamento delle 18 mensilità come risarcimento al licenziamento collettivo, gli ex lavoratori tornano a Palazzo Arcivescovile per chiedere un incontro con l'arcivescovo Lorefice: "Non giocate con noi, siamo stanchi"