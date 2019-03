A Boccadifalco inaugurata sede soccorso alpino: ospite d'onore Lea, il cane salvato | VIDEO

Inaugurata la nuova sede della stazione Palermo-Madonie del Soccorso alpino e speleologico siciliano nella palazzina Enac dell'aeroporto di Boccadifalco. E' composta da sala operativa, sala riunioni, magazzino attrezzature e da una piccola foresteria. Prima della cerimonia, dalla torre dell'aeroporto, con un panorama a 360 gradi sulla città e sulle montagne circostanti, gli ospiti hanno assistito alla simulazione di un intervento di soccorso eseguito con l'elicottero del quarto reparto volo della polizia col quale esiste un collaudato protocollo d'intesa per l'attività addestrativa finalizzata al soccorso congiunto in ambiente impervio. Il taglio del nastro è stato preceduto dalla benedizione dei locali da parte del cappellano militare della polizia Massimiliano Purpura.

A fare gli onori di casa, anche a nome dell’Enac, il dirigente del quarto reparto volo della polizia Valeria Cangelosi. Presemti anche il presidente regionale Franco Del Campo, che ha portato i saluti del Soccorso alpino e speleologico siciliano, il vice presidente della Regione e assessore al Bilancio Gaetano Armao, il Questore di Palermo Renato Cortese, il dirigente generale del Dipartimento della protezione civile regionale Calogero Foti.

Durante la cerimonia a 16 tecnici del Sass sono stati consegnati gli attestati di abilitazione “Search and Rescue” con elicotteri della polizia. Mascotte della mattinata è stata Lea, la cagnetta di 8 anni salvata venerdì scorso dagli speleologi del Sass dopo essere rimasta intrappolata per cinque giorni in una grotta nelle campagne di Santa Cristina Gela. Al suo padrone è stata consegnata una medaglia ricordo a forma di osso.