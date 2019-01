Migranti sulla Sea Watch, tuona Lorefice: "L'Europa ha paura di 40 persone" | VIDEO

Parole forti dell'arcivescovo in tema di accoglienza nel corso della messa dei popoli in Cattedrale, cui hanno preso parte uomini, donne e bambini provenienti dai 5 continenti per dire "siamo tutti sulla stessa barca". "Abbiamo la stessa responsabilità che si è consumata nell'Olocausto"