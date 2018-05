Scoppiano i tubi, fontana in mezzo alla strada davanti al Castello dello Zisa | VIDEO

L'episodio si è verificato all'alba. "La squadra Amap è intervenuta adesso, dopo circa due ore dalla segnalazione, ma è andata via senza riuscire a risolvere nulla - denuncia Igor Gelarda, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle -. Il problema è che questa è l'ennesima volta che in questa strada scoppiano le tubature, evidentemente troppo vecchie. Vengono fatti dei rattoppi ma il problema si ripresenta pochi giorni dopo. E' chiaro che questo è un problema comune a tutta la città... e poi dicono che manca l'acqua". Gelarda, insieme alle colleghe Concetta Amella e Simona Di Gesù, che si occupa di società partecipate, invierà una nota agli uffici Amap "per sapere quali interventi strutturali sono previsti per le tubature di quella zona".