Scontri tra tifosi a Venezia, il racconto: "Aggrediti con mazze e stanghe di ferro" | VIDEO

"Aggrediti con mazze e stanghe di ferro". Uno dei tifosi rosanero presenti ieri al Penzo di Venezia racconta a PalermoToday il "caldo" dopo partita che ha portato a scontri e tafferugli tra supporter. "Ci hanno fatto uscire dallo stadio dopo mezzora - racconta - perchè per la polizia era una sicurezza. Ci hanno messo in un barcone, eravamo in tanti e strettissimi. Dopo circa 40 minuti siamo scesi dall'imbarcazione e siamo stati messi in 2 autobus. Eravamo quasi 300 persone. Dopo mezzora l'autista ci ha lasciato in viale Roma, dove era pieno di veneziani".

Qui secondo il racconto sarebbe avvenuto l'agguato. "In molti - continuna - si sono dileguati, non avendo piu ddosso la maglia del Palermo. Ma invece 20 ragazzi sono stati aggrediti con mazze e stanghe di ferro. Si sono coperti stando nel bus con le bussole chiuse. Poi uno di loro ha sfondato la bussola con la mazza e si sono difesi. I palermitani hanno usato un estintore che si trovava nel bus per evitare l'irruzione dei veneziani. Solo dopo sono arrivati i carabinieri e polizia. E le ambulanze per curare i feriti. A mio avviso le forze dell'ordine avrebbero potuto gestire meglio la situzione, invece ci hanno lasciati alla mercè dei veneziani".

Intanto su indicazione della Questura di Palermo, in vista della semifinale di ritorno in programma domenica prossima alle 18.30, la vendita del settore ospiti dello stadio Barbera è al momento sospesa.