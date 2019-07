Il mercoledì nero dei trasporti e la protesta in Prefettura: "Rimettiamo in movimento la Sicilia" | VIDEO

L’adesione allo sciopero nazionale indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti nel'Isola è stata di circa il 75 per cento per bus e tram e per il trasporto ferroviario. Per Anas ha scioperato oltre il 50 per cento dei lavoratori mentre registra un picco dell’86 per cento lo stop di portuali e marittimi