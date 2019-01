Sassi contro i tram, Consiglio di circoscrizione allo Sperone: "I colpevoli paghino i danni" | VIDEO

Dopo i sassi scagliati contro i tram della linea 1, la Seconda circoscrizione si mobilita e lancia un appello alle famiglie dei vandali: "Tenete a bada i vostri figli, in ballo c'è l'incolumità dei cittadini. E' giusto che a pagare i danni siano i colpevoli".

Durante il Consiglio straordinario in strada, che si è tenuto stamattina in via Giuseppe Di Vittorio, allo Sperone, si è levato un coro unanime: il quartiere ha bisogno di più sicurezza. E' quanto chiedono i consiglieri della Seconda circoscrizione, con in testa il presidente Greco e il consigliere comunale Inzerillo, secondo cui i teppisti sarebbero dei ragazzini.

Lanciato anche l'allarme decoro per via Di Vittorio che, in diversi giorni della settimana, viene presa d'assalto dai nomadi. "Riceviamo molte segnalazioni - dicono i consiglieri - da parte dei cittadini. Queste persone fanno i loro bisogni alla mercé di tutti. Qui ogni giorno passano tanti bambini che vanno a scuola. Chiediamo un'attenzione maggiore in questo quartiere".