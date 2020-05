VIDEO | Mazzette nella sanità, le intercettazioni: "Mi mandi i soldi così mi tappo la bocca"

Terremoto all'assessorato regionale con i 12 arresti per corruzione. Secondo la guardia di finanza, tra dirigenti e imprenditori, avrebbero pilotato gare pubbliche per servizi, manutenzione e acquisto apparecchi medicali per un totale di 600 milioni di euro. Uno degli indagati: "Per 9 anni incasso 15 mila euro al mese senza fare un’emerita..."