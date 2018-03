La vita dopo il diploma, in seimila alla Fiera per il Salone dello studente | VIDEO

Si è aperta la I edizione della manifestazione organizzata da Class Editori in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale per la Sicilia. Oltre 6 mila i giovani che hanno affollato i padiglioni.

Un'iniziativa che vede il patrocinio della rappresentanza in Italia della Commissione europea, del Comune, della Regione siciliana e della città metropolitana. Un primo momento di orientamento accademico e formativo post-diploma che proseguirà nella giornata di domani, dalle 9 alle 14 con la seconda parte di "Campus Orienta! Il Salone dello Studente".

Domenico Ioppolo, di Campus Editori, ha lanciato la seconda edizione del Salone nel capoluogo. "Il sistema universitario della Sicilia - ha detto - è un grande sistema e i ragazzi devono sentirsi liberi di scegliere. Il Salone rappresenta un momento importante per conoscere tutta l’offerta formativa. Finalmente siamo a Palermo e siamo pronti a tornare l’anno prossimo".

Per quanto riguarda il binomio "studenti e lavoro", questo è in generale più diffuso nell’area disciplinare degli istituti tecnici (55%) e professionali (72%), tra i giovani di genere maschile (51%) e tra quelli dell’Italia centro-settentrionale (centro 47%, nord 46% e sud 38). Guardando al futuro, gli studenti chiedono un lavoro che, prima di tutto, sia “stabile (91%), lasci tempo per la famiglia (88%), si svolga in un ambiente confortevole (82%) e lasci tempo libero per una qualità di vita migliore (81%)”.

“La ricerca di quest’anno - ha continuato Ioppolo - ci restituisce un quadro dei ragazzi che sconfessa i cliché a cui di solito sono legati. Siamo abituati a leggere che i giovani siano molto lontani dal voler approcciare il mondo del lavoro, invece i dati ci dicono una cosa diversa: più del 70% dei ragazzi ha avuto un, seppur breve, contatto con il mondo del lavoro, sia sotto forma strutturata di alternanza scuola lavoro, sia sotto forma di lavoro indipendente. Questo è un dato da cui partire per ricomporre la frattura culturale tra scuola e impresa”.