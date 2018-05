Salita Raffadali si trasforma in un giardino: fiori e panchine nel cuore di Ballarò | VIDEO

Si chiama "Su e giù, un giardino pop up" il nuovo allestimento che fa diventare salita Raffadali, tra Ballarò e il Cassaro, un'isola pedonale. Un'installazione temporanea per tutto il mese di maggio che trasforma un nastro d'asfalto in un vero piccolo polmone verde. Un miracolo artistico-paesaggistico-architettonico realizzato da "Ballarò significa Palermo" con la collaborazione di LandLabPA dell'Ateneo del capoluogo, della cooperativa Orto Capovolto, dell'associazione italiana di Architettura del Paesaggio e degli assessorati al Verde, alla Mobilità e alla Cultura, con la consulenza degli architetti Manfredi Leone e Angelica Agnello. Per quattro settimane sarà possibile ammirare, insieme a fiori, panchine e oblò da cui lanciare uno sguardo al nuovo giardino, anche una nuova opera di Make, street artist di Farm Cultural Park.