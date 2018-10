A Palermo l'edizione più grande dell'opera dell'artista francese JR, in collaborazione con ArtsFor_, con oltre 4 mila ritratti fotografici in piazza del Parlamento, all'ombra di Palazzo Reale, e con i volti di 250 palermitani che hanno voluto "metterci la faccia" in materia di integrazione. Oltre 3 mila i presenti. Il tutto sulle note - tra gli altri - di artisti come Mario Venuti e del leader dei Tinturia, Lello Analfino.