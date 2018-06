Caschetto, tracolla e sguardo fisso nel vuoto: Pif sul set del film di Luchetti al Politeama | VIDEO

Piazza Ruggero Settimo e l'omonima via chiuse al traffico e ai pedoni per le riprese di "Momenti di trascurabile felicità" che vede l'attore e regista palermitano nei panni del protagonista Paolo. In centro le riprese della scena in cui muore in un incidente in moto. Poi tornarà in vita per concessione celeste