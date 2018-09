Rimosse 300 tonnellate di rifiuti dal torrente Furi, scoperto e abbattuto muro abusivo | VIDEO

Scoperto e abbattuto un muro abusivo che bloccava il corso del torrente Furi, a Cinisi. La costruzione si trovava in un terreno a circa 50 metri di distanza dalla Statale 113, all'altezza del confine con il Comune di Terrasini. E' stata individuata ieri durante una pulizia straordinaria del corso d'acqua voluta dall'amministrazione che ha portato alla rimozione di 300 tonnellate di rifiuti. Realizzata in cemento e ferro nel letto del ruscello, la parete era utilizzata per trattenere una parte dell'acqua fungendo da diga. La polizia municipale indaga per capire chi l'abbia realizzata. Il sindaco Giangiacomo Palazzolo commenta: "Atto criminale scellerato che ha messo a serio rischio l'incolumità pubblica".