Carcasse di "lapini" e siringhe conficcate, viaggio "horror" nel sottopasso di Bonagia | VIDEO

Le immagini sono state mandate alla redazione di PalermoToday da Giuseppe Cucinella. Per attraversare il sottovia è necessario fare un vero slalom tra rifiuti di ogni tipo.

Ci sono resti di motoape, siringhe conficcate a un piccolo fusto a mo di freccette e sparse per le scale, immondizia, scarti e persino sedie e scarpe. Uno spettacolo raccapricciante e pericoloso quello a cui sono costretti ad assistere e da cui si devono divincolare i "coraggiosi" pedoni che ogni giorno decidono utilizzare il sottopasso per spostarsi in modo rapido da Bonagia a Falsomiele.