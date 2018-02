Video denuncia di un operatore Rap: "Voi sporcate e noi puliamo, stanchi di essere insultati"

Lo sfogo di Fabio Licata, amministratore del gruppo "noi operai rap": "Combattiamo giornalmente con il cittadino che non gli sta bene niente.

Si lamentano se lavoriamo la mattina perché devono andare a lavorare, si lamentano se lavoriamo la notte perché devono uscire per svagarsi. Si lamentano se lasciamo i bidoni nei marciapiedi per poi essere prelevati dalle ditte". Sulla mancata differenziata a Sferracavallo: "Accusati di mischiare tutto, non sapendo che la colpa è di chi non ha correttamente riposto i rifiuti all'interno dei bidoni".

Poi l'appello: "Mio caro cittadino, inizia a farti un esame di coscienza e capire il nostro lavoro. Abbiamo a che fare con punture di siringhe non custodite. Con animali domestici morti sulle strade, con la pretesa che a toglierli dobbiamo essere noi senza però averne la competenza. Per non parlare dei 'colpi di clacson' mentre facciamo le operazioni di raccolta. E poi le discariche abusive che sorgono come funghi: anche quelle colpa nostra?"