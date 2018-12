Rifiuti incendiati, Terrani: "Brancaccio si sveglia avvolta dalla diossina" | VIDEO

"Ecco cosa sta succedendo a Brancaccio, dove una nube tossica si è sprigionata dai numerosi cumuli di rifiuti lasciati in strada da una settimana dalla Rap, e dati alle fiamme da delinquenti". La denuncia arriva dal capogruppo di Mov 139 al Consiglio comunale, Sandro Terrani. La notte scorsa sono state decine le chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco per cumuli di immondizia incendiati, soprattutto da Bonagia e Falsomiele. In via Villagrazia tutti i cassonetti presenti sono stati incendiati.

"Gli operai - conclude Terrani - poverini piangevano perchè non prendevano la tredicesima e non hanno fatto il loro dovere... Complimenti. Adesso mi rivolgerò all'autorità giudiziaria per tutelare la salute dei cittadini".