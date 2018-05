Musumeci visita la diga Rosamarina: "I fondi ci sono, scarseggiano progetti e volontà" | VIDEO

Sopralluogo del presidente della Regione, Nello Musumeci, alla diga di Rosamarina a Caccamo (Palermo). Si tratta della prima di una serie di visite nelle venticinque strutture dei bacini artificiali dell'Isola. Con il governatore c'era l'assessore all'Energia e ai Servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon.

Musumeci ha voluto incontrare il personale della diga, evidenziando "come il governo consideri strategico questo settore" e assicurando "l'interessamento per cercare di risolvere il problema relativo al riconoscimento del profilo professionale e al reperimento delle risorse necessarie per lo straordinario". Al momento, in tutto il dipartimento Acqua e rifiuti ci sono sette servizi scoperti e mancano ventotto funzionari. "Meno dirigenti - ha detto il governatore - vuol dire meno controlli. Questa musica non poteva continuare" . "Segnamo un nuovo inizio. Abbiamo cominciato il giro da questa diga, la più vicina a Palermo, ma dobbiamo prendere atto - ha aggiunto Musumeci - che in Sicilia c'è tanto arretrato, ci sono dighe non collaudate e che potrebbero essere molto utili. E' mancata, in passato, la manutenzione. I fondi ci sono, ma scarseggiano i progetti e la buona volontà, perchè molte volte i soldi sono stati dirottati verso altro".