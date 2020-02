VIDEO | Viale Regione, rapina al bar La coccinella: l’assalto in diretta

Sono arrivati a bordo di due scooter, hanno fatto irruzione in un bar e minacciato una lavoratrice senza mai levarsi i caschi integrali da moto. Pochi minuti dopo sono usciti dall'attività con un bottino da 7 mila euro tra contanti, sigarette e Gratta&vinci. E’ accaduto ieri mattina la bar La coccinella di viale Regione Siciliana, non lontano dall’incrocio con via Giafar. Sull’episodio indaga la polizia che ha acquisito le immagini della videosorveglianza.

Copyright 2020 Citynews