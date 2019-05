I "Soldi" di Mahmood, il ritmo di Mika e il cuore di latta di Irama per il concertone di Radio Italia al Foro Italico | VIDEO

Dai più importanti palchi internazionali allo scenario del Foro Italico per quattro ore di musica e divertimento. E' Mika la star mondiale che sabato 29 giugno salirà sul palco del Foro Italico per la seconda tappa palermitana del concertone di Radio Italia Live. A esibirsi con lui, accompagnati dalla Mediterranean Orchestra diretta da Bruno Santori, ci saranno Achille Lauro, Irama, Benji&Fede, Ghali, Il Volo, Irama, Fiorella Mannoia, Takagi&Ketra con Giusy Ferreri. E ancora i Thegiornalisti e Paola Turci, presente oggi alla presentazione ufficiale della serata a Palazzo delle Aquile.

L’evento, come sempre gratuito e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune, sarà presentato da Luca Bizzari e Paolo Kessisoglu. Nel backstage, lo speaker Marco Maccarini incontrerà i protagonisti della kermesse; alla speaker Manola Moslehi il compito di raccogliere le emozioni del pubblico.

L'edizione palermitana sarà preceduta da quella milanese, il 27 maggio in piazza Duomo. Grazie alla condivisione su tutti i mezzi del gruppo Radio Italia, sarà occasione di intrattenimento non solo per chi sarà presente in piazza, ma anche per tutti gli appassionati della musica in Italia e nel mondo. L’evento sarà infatti trasmesso in diretta su Radio Italia, Radio Italia Tv (canale 70 DTT, canale 725 SKY, canale 35 TivùSat, solo in Svizzera Video Italia HD) e in streaming audio/video su radioitalia.it. Vivrà sulle app gratuite “iRadioItalia” per iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Windows 10 e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon.

Il concertone sarà trasmesso in contemporanea su Real Rime (canale 31), il canale dedicato all’intrattenimento femminile di Discovery Italia, sul Nove, il canale generalista del gruppo e in streaming sul servizio Ott gratuito Dplay (dplay.com). Radio Italia Live 2019 sarà come sempre un’edizione 100% social: l’evento vivrà in tempo reale sulle pagine social ufficiali di Radio Italia e di Real Time: Facebook, Twitter, Instagram.