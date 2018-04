Minibasket in carrozzina, parte la raccolta fondi per fare canestro nei cuori di tutti | VIDEO

Una scuola di pallacanestro per i ragazzi dagli 11 ai 19 anni. E' il desiderio del piccolo Nicola Arrisicato, che nel 2016 aveva lanciato un appello su Facebook, poi ripreso da Alex Zanardi.

Sport e solidarietà oltre le barriere: è il leitmotiv del progetto “Facciamo squadra insieme - raccolta fondi per la prima scuola di minibasket in carrozzina della Sicilia”, promosso e organizzato dal Club Rotary di Palermo “Teatro del Sole”, presieduto da Paolo Lo Iacono, in collaborazione con l'associazione “Francesca Morvillo onlus” per i bambini dell'associazione sportiva dilettantisca “I ragazzi di Panormus”.

Il progetto, presentato oggi a villa Niscemi, ha come obiettivo la raccolta di fondi per l'acquisto degli strumenti (materiale sportivo, carrozzine adatte, pulmini) e trova il patrocinio dell'assessorato regionale alla Formazione, dell'assemblea regionale siciliana, del Miur, del Comune di Palermo, di Curia, Confcommercio, Università degli Studi nella Facoltà di Scienze Motorie, di Coni Sicilia e Cip. A dare il proprio sostegno, numerosi enti pubblici e privati: dalla Gesap alla Sispi, passando per il comando militare dell'esercito della Sicilia, l'accademia musicale Palermo Classica e il centro commerciale Conca D'Oro.

Un primo step per costruire il volto vincente della diversabilità. Iniziando dalle scuole. Per dare il proprio apporto è possibile partecipare al ricco calendario di appuntamenti di artisti e sportivi che, a titolo gratuito, metteranno in campo il proprio talento. I primi due eventi si terranno il 5 e il 7 aprile alle 21 con l'accademia musicale Palermo Classica per “One Day love “ con "I Siestango Quartet" in concerto all’Auditorium San Mattia ai Crociferi. I biglietti sono disponibili su www.ciaotickets.com.

“Ridiamo Insieme” è lo spettacolo che il 22 maggio alle 21 prenderà vita al teatro Golden per una serata tutta da ridere, lanciando un occhio alla solidarietà. Quattro nomi: Gianni Nanfa, Ernesto Maria Ponte, Sasà Salvaggio e Sergio Vespertino, si alterneranno sul palco con gag esilaranti per sorridere e riflettere.

Appuntamento poi al centro commerciale Conca D'Oro dal 25 al 27 maggio con la II edizione del "Conca Sport Show". Gare, esibizioni e dimostrazioni si alterneranno per un grande show dove lo sport farà rima con “promozione sportiva” e “integrazione”. All'aeroporto "Falcone e Borsellino" sarà possibile fare una donazione nell'apposita teca dedicata all'iniziativa. E ancora, chiunque potrà sostenere il progetto utilizzando l'Iban del conto corrente IT49 W033C5901 6001 00000158 396.