Innovazione digitale, partono nuovi progetti: "Palermo sempre più connessa e sicura" | VIDEO

Firmato un protocollo di intesa tra Comune, Università e NetApp per migliorare la qualità dei servizi della città in ottica smart city, la mobilità sostenibile e la sicurezza tecnologica.

L'intesa è stata siglata oggi a villa Niscemi tra il sindaco Leoluca Orlando, il rettore Fabrizio Micari e il country manager di NetApp Italia, Marco Pozzoni. Obiettivo, tra gli altri, la formazione continua per la pubblica amministrazione e la costituzione di un centro di competenza per il trasferimento tecnologico e per la diffusione di progetti imprenditoriali innovativi. Il progetto si inserisce nell’ambito del percorso di trasformazione digitale intrapreso dal Comune, anche con riferimento al programma Pon Metro, volto a realizzare gli obiettivi dell’agenda digitale, una piattaforma informatica integrata attraverso cui gestire servizi digitali a favore di cittadini e imprese, in maniera snella ed efficiente.

In particolare, i servizi riguarderanno la mobilità sostenibile, l’efficienza energetica, l’inclusione sociale e, più in generale, l’e-government. Un vero e proprio ecosistema tecnologico metropolitano costituito da un data center di nuova generazione, al quale forniranno un contributo rilevante le tecnologie per la gestione dei dati di NetApp, potenziato e ridisegnato per archiviare e gestire in completa sicurezza ed efficienza dati e informazioni, componenti IoT (Internet of Things) e servizi in cloud. Il servizio di archiviazione, fruibile in cloud, di tutte le informazioni e i servizi relativi alla pubblica amministrazione consentirà di renderli disponibili anche ai Comuni dell’hinterland coinvolti nel progetto Pon Metro città di Palermo, ai loro cittadini, alle imprese e ad altre pubbliche amministrazioni, creando così una vera e propria smart city interconnessa.

“Il Comune di Palermo - dice il primo cittadino - intende proseguire sul cammino intrapreso da anni di innovazione dei servizi digitali a beneficio del territorio e dei cittadini. La sottoscrizione del presente Accordo è un’occasione per accelerare il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, ma anche di stimolo all’insediamento sul territorio di nuove imprese e/o allo sviluppo di quelle già esistenti, grazie alle sinergie che potranno crearsi con l’Università di Palermo e con NetApp”. Il progetto prevede inoltre lo sviluppo di competenze Ict e di sicurezza digitale del personale della pubblica amministrazione e la creazione, con il supporto del Comune, dell’Università degli Studi di Palermo, di Sispi e di NetApp, di un centro di competenza con laboratori aperti a personale specializzato, agli studenti universitari e alle imprese del territorio per lo sviluppo di nuove applicazioni e servizi per la pubblica amministrazione.