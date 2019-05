"Riapriamo l'ippodromo", lavoratori in piazza: "Mafia? Allora chiudiamo anche Regione e Comune" | VIDEO

Un corteo a suon di fischietti, dal Teatro Massimo a piazza Pretoria, per chiedere all'amministrazione di velocizzare i tempi per l'emissione di un bando pubblico per la gestione della struttura della Favorita