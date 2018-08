Perde il lavoro per problemi di salute, ora è sul lastrico: "Viviamo in 5 con 280 euro" | VIDEO

Da otto anni non ha lavoro e prova a sostentare, come può, la sua famiglia. La figlia più grande, di 20 anni, è malata. Francesco Di Bella, 49 anni, era imbarcato sulle petroliere ma ha perso l'occupazione per un problema di salute. Diabetico, vive con la moglie e 3 figli con una pensione di invalidità di 280 euro al mese. Per i primi due anni dopo la perdita del lavoro, ha provato ad arrangiarsi come ha potuto. Da 6 anni, però, non riesce a trovare nulla.

Da questa mattina è in sit in davanti a Palazzo delle Aquile per chiedere un incontro con il sindaco Leoluca Orlando. E' stato ricevuto sia dall'assessore alla Cittadinanza solidale Giuseppe Mattina, che dal presidente del Consiglio comunale Totò Orlando. Ad ascoltarlo anche il consigliere comunale della Lega Igor Gelarda e il leader de "I Coraggiosi", Fabrizio Ferrandelli.

Denunciato già otto volte nel corso di questi anni, oggi ha provato ad entrare dentro il Comune ma è stato accompagnato fuori dalla polizia municipale. Di Bella ha provato, così, a dare testate contro il portone chiuso ed è stato fermato da Mattina e Gelarda che hanno provato a farlo calmare. In piazza Pretoria sono intervenuti anche gli uomini del 118 per verificare il suo stato di salute. "Aiutatemi, siamo in uno stato di povertà assoluta. L'assessore Mattina fa ciò che può ma non è sufficiente. Sindaco, se non ho diritti devi venire tu a dirmelo". Gelarda: "Orlando deve capire che è il sindaco dei palermitani".