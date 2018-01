Regione, protesta dei forestali: "Niente prevenzione incendi, state distruggendo la Sicilia" | VIDEO

Dall'inizio dell'anno non è partito il servizio di manutenzione e protezione dei boschi. I lavoratori in sit in davanti a Palazzo d'Orleans: "Circa 7500 lavoratori fermi, vogliamo risposte".

Si infiamma la protesta dei forestali del settore antincendio boschivo, sotto la guida dell'omonimo movimento. Disattese le speranze degli operatori cui il presidente della Regione Nello Musumeci avrebbe promesso che il servizio sarebbe partito dall'1 gennaio 2018. "Si è verificato un gap - dice il coordinatore del Mab Enna, Guglielmo La Delfa -, i coordinatori regionali da quasi venti giorni cercano un incontro con il governatore. Siamo qui uniti per chiedere la stabilizzazione e la tutela del territorio".