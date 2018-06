La disperazione degli ex sportellisti: "Abbiamo perso la casa, viviamo sotto i ponti" | VIDEO

Si fa sempre più drammatica la situazione degli ex lavoratori dei centri per l'impiego, da mesi ormai senza sostegni al reddito, che oggi si sono dati appuntamento davanti all'Ars. "Molti di noi non possono venire a protestare perché non hanno neanche un euro per il biglietto dell'autobus"