L'esercito degli ex Pip in piazza: "Reddito di cittadinanza? No, ridateci la dignità lavorativa" | VIDEO

La pioggia non ferma la protesta dei lavoratori che anche questa mattina si sono dati appuntamento davanti alla presidenza della Regione per chiedere la stabilizzazione. "Resteremo qui ad oltranza".

Non si arresta il malcontento degli operatori del bacino ex Pip Emergenza Palermo che, come annunciato, da ieri sono in piazza contro i ritardi nei pagamenti dei sussidi e il mancato avvio del tavolo tecnico per la messa in atto di un "contratto dignitoso".

"Tra di noi - dicono i manifestanti - ci sono ingegneri, ragionieri, geometri, avvocati e, certamente, anche persone con la terza media. Spesso svolgiamo una attività pari rispetto a quella per cui gli enti pubblici prevedono già dei dipendenti. Il nostro lavoro è indispensabile. Perché non contrattualizzarci? Ci sentiamo dei fantasmi. La mattina ci svegliamo e non sappiamo chi siamo. Quale reddito di cittadinanza? Cancelleri e Musumeci ci diano piuttosto la dignità lavorativa. Ricostruiscano i cocci del governo Crocetta".