La rabbia degli ex lavoratori di Grande Migliore, Max Living e Brico Arrigo: "Siamo invisibili" | VIDEO

Chiedono dignità lavorativa e la creazione di un bacino ad hoc in cui confluire dal momento che, essendo tutti over 40, essere assunti da altre aziende è quasi impossibile. Fino a venerdì saranno in sit in davanti a Palazzo delle Aquile