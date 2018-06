Col trattore a protestare, manifestazione della Coldiretti in centro | VIDEO

"Circa diecimila agricoltori Coldiretti hanno invaso il centro di Palermo stamani per la manifestazione che raccoglie gli imprenditori siciliani". Lo dice in una nota l'organizzazione agricola. Il corteo - al quale partecipa il presidente nazionale Roberto Moncalvo con il presidente regionale Francesco Ferreri - si è mosso dal Politema ed è terminato in piazza Indipendenza, davanti alla sede della presidenza della Regione. Una delegazione incontrerà il governatore Nello Musumeci.

Sono migliaia gli allevatori, provenienti da tutta la Regione, che protestano per la grave crisi che stanno attraversando. "Si rischia di perdere il lavoro di selezione genetica di alto livello che è stato avviato - spiega il presidente regionale Francesco Ferreri - e tra i motivi della protesta spicca la situazione di blocco causata dalla burocrazia che impedisce ai giovani di insediarsi. Migliaia di domande presentate sono ferme negli uffici e non si intravede ancora la fine dell’iter".

"Gli interventi delle misure a superfice latitano - aggiunge - e gli agricoltori che hanno scelto di convertire le aziende in biologico, investendo ingenti risorse economiche e aumentando sensibilmente il carico di lavoro, sono ancora in attesa del completamento della liquidazione delle pratiche dell’annata 2015. Per gli anni successivi non si hanno ancora notizie. Tanti interrogativi - conclude - riguardano anche la concertazione su altri temi emergenti del settore come per esempio l’Ocm vino. Nonostante l’incontro in assessorato, in cui tutte le parti, unanimemente, hanno indicato le azioni da mettere in campo, ci si è ritrovati con un bando che non risponde alle esigenze del territorio".