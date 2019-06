Incubo Almaviva: "Portano il nostro lavoro all'estero, altro che 'prima gli italiani...'" | VIDEO

Operatori del call center in presidio davanti ai negozi Wind e Tim di via Libertà contro la delocalizzazione e per il rispetto delle tariffe minime. A organizzare la mobilitazione Slc Cgil, Fistel Cisl, Ugl e Uilcom Uil